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الأمين العام يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية (برقية)

رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية جاء فيها :

الاخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يطيب لي باسمي ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وانصاره ان اهنئكم بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والذي كان وسيظل يوما وطنيا خالدا في تاريخ ووجدان وحياة الشعب اليمني.

اننا في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومن خلفنا كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام سنظل كما بقية ابناء شعبنا اليمني العظيم اوفياء لهذا اليوم الوطني الذي قدم شعبنا في سبيل الوصول اليه وتحقيقه الكثير من التضحيات ،وسنظل فخورون كمؤتمريين ان تنظيمينا كان له شرف الاسهام في اعادة تحقيق الوحدة اليمنية الى جانب الحزب الاشتراكي اليمني في حين كانت بعض القوى والحركات الدينية تعلن صراحة رفضها لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية وجاهرت بذلك علنا بل وذهبت للتصويت بلا لدستور دولة الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في 1991م .

مرة اخرى نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة معاهدين الله واياكم ان نظل اوفياء للوحدة اليمنية ومدافعين عنها ومن خلفنا كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وانصاره وابناء شعبنا اليمني وفي مقدمتهم ابناء المحافظات الجنوبية الذين سيكونون في طليعة المقاومين والرافضين لمؤامرات تمزيق اليمن ووحدته .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم / غازي احمد علي محسن

الامين العام للمؤتمر الشعبي العام