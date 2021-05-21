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المؤتمر نت - رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 31 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للوحدة اليمنية (برقية)

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للوحدة اليمنية (برقية)
رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 31 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

نص البرقية:
الشيخ المناضل /صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام      الاكرم
تحية وحدوية مباركة....وبعد :

وشعبنا اليمني الحر الأبي يحتفل بالذكرى 31 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة يسرني  أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تأتي للعام السابع على التوالي وشعبنا ووطننا الغالي  يتعرض لعدوان غاشم تجاوز كل القيم الانسانية والدينية واوصر القربى والجوار  تشنه السعودية وتحالفها وتسبب  بسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني،وضاعف جبروته بفرض حصار جائر خلف اسوأ كارثة إنسانية وصحية واقتصادية
على مستوى العالم في ظل صمت غير مبرر من المجتمع الدولي لم يسبق له مثيل.

الاخ رئيس المؤتمر :

أن قيام الجمهورية اليمنية.. وإعادة تحقيق الوحدة مثلا ميلاداً جديداً ليمن جديد تواق للحرية والديمقراطية والتنمية والتطوّر، وتتويجاً للنضالات الطويلة التي خاضها شعبنا اليمني الواحد، والحركة الوطنية اليمنية، من أجل الوصول إلى تحقيق هذا المنجز التاريخي.. والهدف الإستراتيجي السامي للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وضحى اليمنيون شمالا وجنوبا  من أجله بقوافل الشهداء وأنهار من دماء الجرحى والمناضلين، وهو الهدف الذي ناضلت وعملت من أجل تحقيقه بالطرق السلمية قيادة المؤتمر الشعبي العام  والشرفاء الوحدويون الصادقون من قيادات المؤتمر الشعبي العام بقيادة رئيسه علي عبدالله صالح والحزب الإشتراكي اليمني بقيادة امينه العام علي سالم البيض .. وهو ما يحفزنا و يدعونا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة إلى دعوة كل القوى الوطنية للتعامل المسئول مع دعواتكم الصادقة لتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بالأعمال لا بالأقوال وبما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان
والحفاظ على الثوابت الوطنية واستقلال بلدنا  وقراره الوطني ويضمن حقوق شعبنا الصابر ويحقق تطلعاته التي يصبو اليها.

الاخ رئيس المؤتمر

إن ثقتنا تتعزز كل يوم بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل بقيادتكم الحكيمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية والبالغة التعقيد متصدراً صف العمل الوطني ومنحازا لقضايا الوطن وهموم أبنائه وهموم ابناء أمته كما هو واضح في موقفه المبدئي من قضية العرب المركزية فلسطين ورفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتداءات المتكررة على شعبنا الفلسطيني وحقهم في وطنهم دون استلاب لحقوقهم وحرياتهم ..وهو ما يجعل المؤتمر حزبا وطنيا وعروبيا يحظى باحترام ابناء وطنه وأمته.

وختاما ..نتوجه عبركم بالتهنئة الصادقة الى كل قيادات قواعد ومناصري المؤتمر وحلفائه وكل ابناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، بمناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد، وتحية خاصة لأبطال جيشنا الوطني ولجاننا الشعبية المدافعين عن كرامة وعزة ومجد اليمن، ووحدته، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم شهدائنا الأبرار، ويشفي جرحانا، والافراج عن اسرانا .. وان يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق كل ما نصبو اليه من استقرار وأمن وازدهار.
واتمنى لكم موفور الصحة والعافية، لمواصلة قيادتكم لحزبنا الرائد الذي يعول عليه الكثير كصاحب رصيد جمهوري ونضالي ووحدوي .
المجد والشموخ والعزة لليمن الموحد
وكل عام وانتم بخير،،

اخوكم
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الدكتور قاسم لبوزة








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