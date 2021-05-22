المؤتمرنت -

استشهاد 3 بصعدة.. طيران العدوان يشن 24 غارة على مأرب

واصلت قوى العدوان السعودي خرق هدنة الحديدة، واستشهد وأصيب أربعة مواطنين بغارة للطيران على صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 108 خروقات منها أربعة بإلقاء طيران تجسسي على الفازة وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والدريهمي والجاح.



ونفذت قوى العدوان 15 خرقاً بقصف مدفعي و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح رابع بغارة لطيران العدوان على منطقة وادي لِيَة بمديرية الظاهر محافظة صعدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 19 غارة على مديرية صرواح، وست غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

