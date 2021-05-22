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رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد الوحدة من رؤساء فروع المحافظات والجامعات

تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م .

وعبر رؤساء فروع المؤتمر في برقياتهم عن تهانيهم لرئيس المؤتمر ومن خلاله لكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وكافة ابناء شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية مؤكدين انه كان وسيظل اليوم الاعظم والاهم في تاريخ شعبنا المعاصر .

وثمنت البرقيات الرؤية الثاقبة لقيادة المؤتمر الشعبي العام والتي تضمنها بيانه بمناسبة العيد الوطني والتي عكست ادراكا وفهما واعيا وعميقا لما يعتمل من مؤامرات واجندات تستهدف الوحدة اليمنية ،واطروحات تتجاوز الماضي بأخطائه وتؤسس لمستقبل يحافظ على اليمن ووحدته ويفشل رهانات اعدائه ومخططي تمزيقه .

واكدت البرقيات ان استمرار عدوان التحالف للعام السابع ليس سوى برهان واقعي على حجم ما يراد لليمن وشعبه من تمزيق وصراعات وتحويله الى دويلات وكانتونات تقاتل بعضها البعض ليسهل للأجنبي والمستعمر التفرد بها وانتهاك سيادتها ومصادرة قراراها خدمة لأجنداته ومصالحه .

واشادت البرقيات بمواقف الشعب اليمني الرافضة للمؤامرات والمخططات التي تستهدف الوحدة اليمنية مثمنين مواقف ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يقارعون العدوان والمحتلين من خلال كافة السبل والوسائل ومنها وقفاتهم الاحتجاجية واعتصاماتهم السلمية التي تواجه بالقوة والانتهاكات من قبل قوى الاحتلال ومرتزقته ،مؤكدين ان تلك المقاومة ستؤتي ثمارها في طرد المحتلين الجدد كما حصل مع المحتل البريطاني سابقا .