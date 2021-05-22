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المؤتمر نت - رفع رؤساء الهيئات (البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة التنظيمية) للمؤتمر الشعبي العام برقيات تهانٍ الى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة

رؤساء الهيئات(البرلمانية –الوزارية- الشوروية-الرقابة) يهنئون أبوراس العيد الوطني

المؤتمرنت -
رؤساء الهيئات(البرلمانية –الوزارية- الشوروية-الرقابة) يهنئون أبوراس العيد الوطني
رفع رؤساء الهيئات (البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة التنظيمية) للمؤتمر الشعبي العام برقيات تهانٍ الى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م .
وهنأ رؤساء الهيئات المؤتمرية رئيس المؤتمر بالعيد الوطني ومن خلاله الى كافة قيادات وقواعد المؤتمر وابناء الشعب اليمني ،مؤكدين في برقياتهم ان قيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية سيظل تاريخا فاصلا في حياة شعبنا اليمني بما مثله من منجز حقق أحلام وتطلعات الشعب اليمني ، واهداف ثورته المجيدة سبتمبر واكتوبر ، وانهى حقبة التشطير البغيض والمأساوي وحكمه الشمولي ، ونقل اليمن الى مرحلة التعددية والنهج الديمقراطي وحكم الشعب لنفسه بنفسه من خلال الانتخابات التنافسية ،والتعددية الحزبية وحرية الراي والتعبير .
واكد رؤساء الهيئات المؤتمرية ان الاحتفاء بالعيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية يأتي والبلد يتعرض للعدوان الغاشم والحصار الظالم للعام السابع وهو ما يستوجب ادارك حجم المؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله والواجب الذي يتحتم على الجميع افرادا وتنظيمات سياسية وحركات اجتماعية وثقافية التوحد والتكاتف والوقوف صفا واحدا لمقاومة تلك المؤامرات واحباطها والانتصار لليمن ووحدته وسيادته واستقلاله .
واشاد رؤساء الهيئات المؤتمرية بمضامين البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمناسبة العيد الوطني والتوجهات التي عكست النضج السياسي والرؤية الحكيمة ، والقراءة الواعية لقيادة المؤتمر الشعبي العام لطبيعة ما يمر به الوطن ومتطلبات التعاطي مع المستقبل بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وفقا رؤية جديدة .

وجدد رؤساء الهيئات المؤتمرية تهانيهم لرئيس المؤتمر ولكافة ابناء الشعب اليمني بهذا العيد مؤكدين وفاءهم للوطن وللمؤتمر السياسية ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والمواقف الصادرة عن المؤتمر تجاه مختلف القضايا .








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