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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية، وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية

القطاع النسوي يهنئ ابو راس بالعيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية

المؤتمرنت -
القطاع النسوي يهنئ ابو راس بالعيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية
تلقى رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية، وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، من القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام، ينشر (المؤتمرنت) فيمايلي نصها :

الشيخ المناضل /صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
الإخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام. الكرام
الاخ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام
الاخوه الامناء المساعدون

تحية طيبه وبعد

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية، ان يبعث اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ 31 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في 22 مايو 1990، وقيام الجمهورية اليمنية، والتي تعود علينا وللعام السابع على التوالي وشعبنا ووطننا الغالي يتعرض لعدوان غاشم تجاوز كل القيم الانسانية والدينية.

إن قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة مثلا ميلاداً جديداً ليمن جديد تواق للحرية والديمقراطية والتنمية والتطوّر، وتتويجاً للنضالات الطويلة التي خاضها شعبنا اليمني الواحد، والحركة الوطنية اليمنية، من أجل الوصول إلى تحقيق هذا المنجز التاريخي والهدف السامي للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والذي ضحى في سبيله اليمنيون شمالا وجنوبا بقوافل الشهداء وأنهار من دماء الجرحى والمناضلين.

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة نجدد لكم الوفاء بالمضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد سائلين المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة علينا وعليكم بالخير وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالتقدم والتطور والامن والاستقرار.
وكل عام وانتم بالف خير ،،

فاطمة الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام








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