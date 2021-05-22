المؤتمرنت -

أهم منجز في تاريخ اليمن المعاصر.. جابر يهنئ أبو راس بـ22 مايو

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ / جابر عبدالله الوهباني، بمناسبة حلول العيد الوطني الـ(31) للجمهورية اليمنية، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ / صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



تحية طيبة .. وبعد ،،،



يطيب لي أن اتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة الذكرى الـ31لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م

كل عام وانتم والوطن بالف خير ..



إن الوحدة اليمنية تمثل بالنسبة لنا نحن في المؤتمر الشعبي وكل الوحدويين الشرفاء من أبناء الوطن انتصارا حقيقيا لليمن واليمنيين وتتويجا لنضالات شعبنا منذ تحقيق ثورته اليمنية المباركة "26 سبتمبر و 14 أكتوبر" المجيدتين .. وهي المنجز الأهم في تاريخ اليمن المعاصر الذي تمكن المؤتمر الشعبي العام بقيادة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ومعه قيادة الحزب الإشتراكي من تحقيقها في ظل ظروف عربية صعبة ولتمثل بذلك اروع منجز لا يخص اليمن فحسب وانما الدول العربية قاطبة ..



إن الوحدة اليمنية اليوم تواجه اعتى عدوان غاشم وللعام السابع على التوالي وما يهدف إليه من تفتيت للوطن وإعادته مقسما ومجزءاً ليس الى شطرين كما كان سابقا وانما إلى كنتونات ودويلات صغيرة تظل في حالة صراع وشتات خدمة لمصالحها ومصالح سادتها من الدول الغربية التي تحركها وتوجهها كيفما تشاء ووقت ما تشاء ..



ورغم إدراكنا لهذه الحقيقة إلا إننا سنواصل عملنا في اتجاه الحفاظ على الوحدة اليمنية تنفيذاً لمبادئ ومفاهيم المؤتمر وقيادته الحكيمة ممثلة بشخصكم الكريم وبقائده المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله ..



اجدد التهنئة لكم بهذه المناسبة الوطنية العظيمة متمنياً من الله العلي القدير أن يوفقكم لخدمة المؤتمر وحمايته والحفاظ عليه من كل المساعي الهادفة الى شقه وتفتيته والتي ستبوء بالفشل لا محالة.. ودمتم بالف خير ..



وتقبلوا فائق التقدير والامتنان



أخوكم /

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.



