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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ البن

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد احسن البن، احد مشائخ مديرية عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ احمد محمد البن ، عضو اللجنة الدائمة واخوانه، وكافة ال البن، بمديرية عمران بمحافظة عمران ، عبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله و إنا إليه راجعون" .

