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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد بن عبدالله صالح قطينه

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد قطينه

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد قطينه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد بن عبدالله صالح قطينه، أحد المؤسسين الالف للمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألم به، وبعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع .

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل ومواقفه الوطنية الثابتة المنحازة للوطن وسيادته واستقلاله، في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / حنين محمد عبدالله قطينه واخوانه وكافة ال قطينه بمديرية الطويلة محافظة المحويت، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة.
سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله و إنا إليه راجعون" .









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