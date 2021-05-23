الأحد, 23-مايو-2021 الساعة: 02:33 م - آخر تحديث: 02:28 م (28: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - اكد‮ ‬الشيخ‮ ‬جابر‮ ‬الوهباني‮ -‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮- ‬ان‮ ‬الوحدة‮ ‬ستظل‮ ‬الرهان‮ ‬الوحيد‮ ‬الذي‮ ‬يقي‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‮.‬

الوهباني‮: ‬الوحدة‮ ‬رهاننا‮ ‬الوحيد‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬مؤامرات‮ ‬العدوان

المؤتمرنت - راسل عمر -
الوهباني‮: ‬الوحدة‮ ‬رهاننا‮ ‬الوحيد‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬مؤامرات‮ ‬العدوان
اكد‮ ‬الشيخ‮ ‬جابر‮ ‬الوهباني‮ -‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮- ‬ان‮ ‬الوحدة‮ ‬ستظل‮ ‬الرهان‮ ‬الوحيد‮ ‬الذي‮ ‬يقي‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‮.‬
وقال‮ ‬في‮ ‬تصريح‮ ‬لـ‮»‬الميثاق‮« ‬علينا‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ ‬احداث‮ ‬الدرس‮ ‬الفلسطيني‮ ‬وكيف‮ ‬ان‮ ‬وحدته‮ ‬أصبحت‮ ‬تشكل‮ ‬تهديداً‮ ‬وجودياً‮ ‬لكيان‮ ‬العدو‮ ‬الصهيوني‮ ‬اللقيط‮.‬

واوضح الوهباني ان الوحدة اليمنية تمثل الحدث الذي تحقق في زمن عانت فيه الأمة العربية من التقسيم الاستعماري الذي زرع الخلافات واشعل الصراعات والحروب، مدركاً أن هذه الامة لو قُدر لها أن تنهض لتحولت إلى قوة حضارية وهَّاجة تشع نوراً تحجم اطماع قوى الشر والدمار والخراب‮. ‬

مشيرا الى ان الوحدة اليمنية لو توافرت لها الظروف لتحولت إلى بداية انطلاقة عربية تخرجها من الحالة التي ادخلتها فيها المشاريع الاستعمارية الغربية والصهيونية، ولكن لا يمكن لجسد سليم أن يبقى كذلك في ظل أمة معتلة بأنظمة ترى في الوحدة خطراً على عروشها وكراسي حكمها‮.‬

واضاف : لا غرابة أن تتعرض الوحدة اليمنية إلى مؤامرات ودسائس حاكها الأقربون والأبعدون مؤكداً أنها لن تزيد شعبنا - بعد كل ما مرّ ويمر به- إلا إيماناً بها ومتطلعاً إلى نماذج وحدوية على امتداد جغرافية هذه الأمة تؤدي في النهاية إلى اتحاد حقيقي تتكامل فيه القدرات‮ ‬البشرية‮ ‬مع‮ ‬الثروات‮ ‬والامكانات‮ ‬المادية‮.‬
وتابع‮ : ‬وهذا‮ ‬ما‮ ‬يخشاه‮ ‬اعداؤنا،‮ ‬ولهذا‮ ‬كان‮ ‬كيان‮ ‬العدو‮ ‬الصهيوني‮ ‬وكانت‮ ‬الحروب‮ ‬الاستعمارية‮ ‬الجديدة‮ ‬والصراعات‮ ‬العبثية‮ ‬العدمية‮ ‬المغذاة‮ ‬من‮ ‬أعداء‮ ‬الامة‮.‬

وشدد الامين العام المساعد على انه اليوم وبعد كل ما مررنا به يمنياً وعربياً وإسلامياً علينا أن نتعلم الدرس ونستعيد الوعي لنفهم أن لا خيار لنا إلا الوحدة، ولا بقاء لنا إلا بالوحدة، وبها سوف ننتصر على كل المؤامرات التى يمكن القول عن العدوان الذي يشنه تحالف يتصدره من يفترض أنهم اشقاؤنا وجيراننا الأقربون ولكن من أين لهؤلاء المنقطعين عن تاريخ ومستقبل أمتهم أن يفهموا خطورة ما يقومون به عليهم قبل أن يكون على اليمن الذي سيخرج من تحت انقاض الدمار والخراب شعباً حضارياً عظيماً أقوى مما كان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
أخبار: أهم منجز في تاريخ اليمن .. جابر يهنئ أبو راس بـ22 مايو
أخبار: القطاع النسوي يهنئ ابو راس بالعيد الوطني الـ31 لليمن
أخبار: 128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
محافظات: افتتاح مستشفى تخصصي بمدينة ذمار
عربي ودولي: الصومال.. مقتل 6 عناصر ارهابية
علوم وتقنية: أحدث تقنية ذكاء اصطناعى من (فيس بوك)
رياضة: صلاح وكين فى صراع الحذاء الذهبي
ثقافة: 3 أمراض تسببت في وفاة سمير غانم
عربي ودولي: إجمالي إصابات «كورونا» 166.4 مليون
عربي ودولي: الجزائر تمدد الحجر الصحي في 19 ولاية
علوم وتقنية: مصر تصنع لقاح سينوفاك محلياً
فنون ومنوعات: ملوك الشر فى دراما رمضان 2021
أخبار: رؤساء الهيئات(البرلمانية –الوزارية- الشوروية-الرقابة) يهنئون أبوراس بالعيد الوطني
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد الوحدة من رؤساء فروع المحافظات والجامعات
أخبار: الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي السميري
أخبار: 24 غارة عدوانية على مأرب..إستشهاد 3 بصعدة
فنون ومنوعات: وفاة سمير غانم متأثرا بكورونا
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي وحلفائه بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للوحدة اليمنية (برقية)
أخبار: الأمين العام يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية (برقية)
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي وحلفائه بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية
أخبار: إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للعدوان في نجران
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العقيد يحي الزرقه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021