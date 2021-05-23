المؤتمرنت- نجيب شجاع الدين -

غازي‮: ‬وحدتنا‮ ‬التنظيمية‮ ‬نموذج‮ ‬لبقاء‮ ‬وقوة‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية‮ ‬

هنَّأ‮ ‬الاستاذ‮ ‬غازي‮ ‬الاحول‮- ‬الامين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ -‬قيادات‮ ‬وكوادر‮ ‬واعضاء‮ ‬المؤتمر‮ ‬وحلفاءه‮ ‬بمناسبة‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ31‮ ‬لقيام‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬واعادة‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬المباركة‮.‬



وحذر‮ ‬غازي‮ ‬من‮ ‬ان‮ ‬العدوان‮ ‬والحصار‮ ‬المستمر‮ ‬للسنة‮ ‬السادسة‮ ‬يستهدف‮ ‬بصورة‮ ‬اساسية‮ ‬وحدة‮ ‬اليمن‮ ‬وسيادته‮.‬

واكد في تصريح لـ" الميثاق " ان مواقف المؤتمر الثابتة من الوحدة الوطنية والى جانبه الموقف الشعبي المساند له والرافض كافة دعوات التشظي والانفصال شكلت سياجاً منيعاً في التصدي وافشال كافة المخططات التآمرية على بلادنا.

واعتبر‮ ‬حرص‮ ‬قيادات‮ ‬واعضاء‮ ‬وكوادر‮ ‬المؤتمر‮ ‬على‮ ‬وحدة‮ ‬وتماسك‮ ‬تنظيمهم‮ ‬برغم‮ ‬المخاطر‮ ‬التي‮ ‬مر‮ ‬بها‮ ‬تعكس‮ ‬في‮ ‬ابهى‮ ‬صورة‮ ‬فعالية‮ ‬وقوة‮ ‬ومكانة‮ ‬اليمن‮ ‬الواحد‮ ‬وبقائه‮ ‬موحداً‮ ‬على‮ ‬الدوام‮.. ‬

واضاف‮ : ‬ذلك‮ ‬ان‮ " ‬وحدة‮ ‬المؤتمر‮ ‬جزء‮ ‬لا‮ ‬يتجزأ‮ ‬من‮ ‬وحدة‮ ‬اليمن‮ ".‬



ورأى الامين العام للمؤتمر ان حلول الذكرى الـ31 للثاني والعشرين من مايو ويمننا الحبيب لا يزال يواجه الحصار والعدوان الغاشم يحمل رسالة تذكير مهمة لأبناء اليمن" ان بإمكانهم التوصل لحل سلمي لخلافاتهم دون اي تدخلات خارجية طالما ظلوا مؤمنين بالوحدة".

وقال‮ ‬غازي‮ : ‬لا‮ ‬يمكننا‮ ‬في‮ ‬المؤتمر‮ ‬التنازل‮ ‬عن‮ ‬الوحدة‮ ‬او‮ ‬المساومة‮ ‬بشأنها‮ ‬مهما‮ ‬كانت‮ ‬الظروف‮ ‬والتحديات‮ ‬الماثلة‮.‬



مستعرضاً‮ ‬جهود‮ ‬التنظيم‮ ‬المتعلقة‮ ‬بهذا‮ ‬الشأن‮ ‬بما‮ ‬فيها‮ ‬سعيه‮ ‬لحل‮ ‬الازمة‮ ‬وايقاف‮ ‬العدوان‮ ‬والحصار‮.‬

وجدد‮ ‬غازي‮ ‬التأكيد‮ ‬على‮ ‬وقوف‮ ‬المؤتمر‮ ‬مع‮ ‬الحلول‮ ‬التي‮ ‬تحفظ‮ "‬لليمنيين‮ ‬حقوقهم‮ ‬ووحدتهم‮ ‬وسيادتهم‮ ‬واستقلالهم‮ ".

‬واضاف‮: ‬موقفنا‮ ‬واضح‮ ‬ومتماسك‮ ‬وسنظل‮ ‬نساند‮ ‬اي‮ ‬مبادرة‮ ‬تصب‮ ‬في‮ ‬ذات‮ ‬الاتجاه‮. ‬

