المؤتمرنت- نجيب شجاع الدين -

الراعي :‮ ‬22‮ ‬مايو‮ ‬شاهد‮ ‬على‮ ‬كفاءة‮ ‬الأداء‮ ‬المؤتمري

اكد الشيخ‮ ‬يحيى‮ ‬علي‮ ‬الراعي‮ -‬النائب‮ ‬الاول‮ ‬لرئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮- ‬ان‮ ‬قيام‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬المباركة‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬مايو‮ ‬1990م‮ ‬يعد‮ ‬اعظم‮ ‬انجاز‮ ‬تحقق‮ ‬لليمن‮ ‬واليمنيين‮ ‬والمنطقة‮ ‬خلال‮ ‬القرن‮ ‬العشرين‮.‬

وقال‮ ‬في‮ ‬تصريح‮ ‬لـ‮»‬الميثاق‮«: ‬نفخر‮ ‬في‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬بأن‮ ‬كان‮ ‬لتنظيمنا‮ ‬الاسهام‮ ‬الكبير‮ ‬في‮ ‬الوصول‮ ‬لهذا‮ ‬اليوم‮ ‬التاريخي‮ ‬ورفع‮ ‬علم‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮.‬



مشيداً في هذا الصدد بكفاءة الاداء الوطني والتنظيمي للمؤتمر على مدى ثلاثة عقود من اجل ترسيخ الوحدة الوطنية وترجمة اهدافها على ارض الواقع بتعزيز العمل الديمقراطي وانشاء العديد من المشاريع التنموية والخدمية المهمة في عموم ارجاء البلاد.



وذكر‮ ‬الراعي‮ ‬بالمراحل‮ ‬النضالية‮ ‬التي‮ ‬خاضها‮ ‬المؤتمر‮ ‬وما‮ ‬قدمه‮ ‬من‮ ‬تنازلات‮ ‬وتضحيات‮ ‬جسيمة‮ ‬في‮ ‬سبيل‮ ‬الحماية‮ ‬والحفاظ‮ ‬على‮ ‬الوحدة‮.‬



وأكد‮ ‬ان‮ ‬المؤتمر‮ ‬سيواصل‮ ‬نهجه‮ ‬الوحدوي‮ ‬ولن‮ ‬يسمح‮ ‬لاي‮ ‬جهة‮ ‬كانت‮ ‬بتمرير‮ ‬مخططاتها‮ ‬التمزيقية‮.‬

داعياً‮ ‬كافة‮ ‬القوى‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬الى‮ ‬موقف‮ ‬حاسم‮ ‬من‮ ‬محاولات‮ ‬جهات‮ ‬داخلية‮ ‬وخارجية‮ ‬العودة‮ ‬باليمن‮ ‬الى‮ ‬ما‮ ‬قبل‮ ‬الوحدة‮ ‬المباركة.

