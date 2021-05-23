المؤتمرنت -

الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ فقعس

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / علي محمد صالح فقعس، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ احمد علي محمد فقعس، واخوانه، وكافة أفراد الأسرة، في مديرية الحداء الدائرة 201 محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد عن عميق حزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة بهذا المصاب.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون" .

