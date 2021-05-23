المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل مطر وآل ماطر

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / يحيى حسين مطر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ عبدالله حسين مطر، وكافة آل مطر، بمديرية قارة بمحافظة حجة، عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله و إنا إليه راجعون" .



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كما بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ / عبدالله احمد ماطر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ / على أحمد ماطر، وكافة آل ماطر، بمديرية قارة بمحافظة حجة، عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله و إنا إليه راجعون" .

