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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد ان تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً خلال الـ24 ساعة القادمة مع احتمال هطول أمطار رعدية

امطار رعدية متوقعة على المرتفعات الغربية

المؤتمرنت -
امطار رعدية متوقعة على المرتفعات الغربية
توقع المركز الوطني للأرصاد ان تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً خلال الـ24 ساعة القادمة مع احتمال هطول أمطار رعدية على بعض المحافظات الجبلية.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء فيما تكون الاجواء حارة على الهضاب الداخلية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة أثناء النهار على جميع سواحل الجمهورية، ورياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها الى 18 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية , أفاد المركز ان الاجواء ستكون صحوة جافة وشديدة الحرارة لتصل الحرارة العظمى إلى أكثر من 41 درجة مئوية أثناء النهار، والرياح معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة وتصل سرعتها إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر ان الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً مع احتمال أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها الى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة , محذرا الصيادين في جنوب أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.










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