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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برثية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية،

التكوينات الشبابية والطلابية يهنئون رئيس المؤتمر بالعيد الوطني

المؤتمرنت -
التكوينات الشبابية والطلابية يهنئون رئيس المؤتمر بالعيد الوطني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برثية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية، من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس، رئيس الموتمر الشعبي العام المحترم
تحية تقدير. وبعد....
بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة الوطنية في الثاني والعشرين من مايو1990 المجيد.
يسرنا ويشرفنا في قيادات التكوينات الشبابية والطلابية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات اليمنية، أن نرفع لسيادتكم ومن خلالكم لجميع قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر والشعب اليمني العظيم أسمي آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة..
إن قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة مثل حدثا تاريخيا عظيما في حياة شعبنا بما مثله من تحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق للحرية والديمقراطية والتطور والتنمية وشكل بارقة أمل للوحدة العربية الشاملة.

وقد جاء تحقيق هذا المنجز العظيم تتويجا لنضالات الشعب اليمني وحركة النضال الوطني في الشمال والجنوب وترجمة واقعية لأهداف الثورة المجيده ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر..
في إعادة تحقيق وحدة الوطن وإنهاء حقبة التشطير البغيض الي الأبد..
ونقل اليمن الي مرحلة جديدة تسودها التعددية السياسية والنهج الديمقراطي وحرية التعبير وحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال الانتخابات التنافسية.
وقد كان للمؤتمر الدور الريادي مع شركاء العمل الوطني في تحقيق هذا المنجز الوحدوي والدفاع عنه كأهم الثوابت الوطنية وأهم مباديء المؤتمر والميثاق الوطني...

ونحن علي يقين من إستمرار المؤتمر بعمقه الشعبي وإرثه النضالي وتاريخه الوطني في العمل مع احرار القوى الوطنية للحفاظ على الوحدة تنفيذا لمبادئ المؤتمر والميثاق الوطني خصوصا.

إنما تتعرض له اليمن اليوم من تحديات وعدوان غاشم بهدف التشطير والتفتيت خدمة لمصالح وأجندة خارجية لم ولن يتحقق مهما تآمر المتآمرون بفضل وعي الشعب وتكاتف القوى السياسية الوطنية الموجودة على الساحة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام..

نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، والوفاء لقيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا الأمن والاستقرار وقد تجاوز كل التحديات التي تستهدفه في أمنه واستقراره وإستقلاله ووحدة أراضيه....

كل عام وأنتم ووطننا بالف خير..... ودمتم.
اخوكم / ناجي بن يحيى القوسي
نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب
بالأمانة العامة.








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