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المؤتمر نت - السياسي اليمني البارز نجيب قحطان الشعبي - المؤتمرنت

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السياسي نجيب قحطان الشعبي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السياسي نجيب قحطان الشعبي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي اليمني ونجل أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية نجيب قحطان الشعبي ، الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وسجله النظالى الوحدوي، والذي تكلل باسهامه البارز في إرساء مداميك النظام الديمقراطي والتعددية السياسية، كمرشح منافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 1999م، معتبراً رحيله خسارة للوطن اليمني الكبير الذي سخر الفقيد جل حياته لخدمته.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد قحطان ومحمد نجيب قحطان الشعبي، والى إخوانه ناصر ونبيل قحطان الشعبي، وكافة آل الشعبي بمنطقة الصبيحة محافظة لحج ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العامن عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله و إنا إليه راجعون"








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