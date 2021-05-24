المؤتمرنت -

الامين المساعد يواسي آل العجيل وآل الشيباني

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ احمد مقبل الصوفي العجيل، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد القيادي المؤتمري محمد احمد مقبل الصوفي العجيل، وإخوانه، وكافة آل العجيل، عزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد عن عميق حزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون" .



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كما بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ عبدالعزيز شكري الشيباني ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد المهندس/ سند عبدالعزيز شكري الشيباني، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة، ب مديريه الشمايتن محافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد عن عميق حزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة بهذا المصاب.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون" .

