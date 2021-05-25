المؤتمرنت -

لبوزه يعزي بوفاة السياسي نجيب قحطان الشعبي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة في وفاة السياسي نجيب قحطان الشعبي نجل اول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الذي وافاه الاجل امس في مدينة عدن ، اثر مرض عضال الم به عن عمر ناهز الـ 68 عاما بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص.



وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد قحطان ومحمد نجيب قحطان الشعبي، والى إخوانه ناصر ونبيل قحطان الشعبي، وكافة آل الشعبي بمنطقة الصبيحة محافظة لحج بمناقب الفقيد الذي يعد من الشخصيات السياسية اليمنية الوطنية الوحدوية المشهود لها بالكفاءة والاخلاص

والذين اسهموا بكتاباتهم السياسية الحصيفة في إثراء المشهد اليمني بالرؤى الصائبة التي اسهمت في ارساء تجربة ديمقراطية في اليمن وتوجها عمليا بترشحه للانتخابات الرئاسية عام 1999م.



واعتبر رحيله خسارة كبيرة للوطن الذي فقد برحيله شخصية وطنية استثنائية يشرف سجل حياته بكل أثر جميل في خدمة وخير وطنه الكبير.



وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

