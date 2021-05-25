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المؤتمر نت - التقي وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أيمن مكي.

وزير الخارجية يشدد على رفع الحصار وإنهاء العدوان

المؤتمرنت -
وزير الخارجية يشدد على رفع الحصار وإنهاء العدوان
التقي وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أيمن مكي.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية، الموقف الثابت للقيادة السياسية بصنعاء والذي ينطلق من مبدأ تحقيق السلام للشعب اليمني بشكل كامل ومستدام، والمتمثل بوقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار، بما في ذلك السماح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة دون قيود وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام كافة الرحلات التجارية والمدنية.

ولفت إلى أهمية هذه الخطوات باعتبارها إنسانية ضرورية تهيئ لاحقا لعقد مفاوضات تضم جميع الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الوزير شرف، إلى أن إنهاء العدوان العسكري وخروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية ورفع الحصار المفروض على الجمهورية اليمنية سيساهم في تحقيق الأجواء المناسبة لأي مفاوضات بين مختلف الأطراف بما فيها الدول المعتدية التي أوجدت أسوأ أزمة إنسانية في اليمن طوال الست سنوات الماضية وصولا إلى تحقيق تسوية شاملة والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.








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