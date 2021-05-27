أخبار جابر غالب يعزي القيادي المؤتمري سيف جوبر بوفاة والده المؤتمرنت -

جابر غالب يعزي القيادي المؤتمري سيف جوبر بوفاة والده

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومؤاساة الى

الاخ الاستاذ/ سيف علي فرحان جوير عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (88) مديرية بعدان واخوانه وكافة ال جوير بمديرية بعدان محافظة اب

في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الحاج / علي فرحان جوير.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر التعازي وعميق المؤاساة برحيل الحاج علي فرحان جوبر سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .















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