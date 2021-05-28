المؤتمرنت -

خروقات متواصلة للعدوان بالحديدة و5شهداء وجرحى بصعدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب خمسة مواطنين بقصف على صعدة، وشن الطيران 16 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدون ارتكبت 108 خروقات بينها تحليق 12 طائرة تجسسية في كيلو 16 وحيس والدريهمي والفازة، و20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بقصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية كتاف.



وأشار إلى أن الطيران استهدف بـ 13 غارة مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن غارة على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.