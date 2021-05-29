السبت, 29-مايو-2021 الساعة: 06:43 م - آخر تحديث: 06:33 م (33: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
وتظل الوحدة هاجس اليمنيين وقبلة امانيهم
د. وهيبة غالب فارع
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - توزيع مشاهد لعملية عسكرية واسعة بمحور جيزان

الإعلام الحربي يوزع مشاهد لواحدة من أوسع العمليات العسكرية بمحور جيزان

المؤتمرنت -
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لواحدة من أوسع العمليات العسكرية بمحور جيزان
وزع الإعلام الحربي ، اليوم السبت، مشاهد نوعية لواحدة من أوسع عمليات الجيش واللجان الشعبية في محور جيزان.

وأظهرت المشاهد، تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية واجتياز السياج الحدودي بعد رصد تحركات قوات الجيش السعودي والمرتزقة في المواقع المستهدفة قبل العملية، ولحظات بدء الهجوم من عدة جهات بمباغتة الخطوط الأمامية للجيش السعودي وانهيار حامية المواقع.

ووثقت عدسة الإعلام الحربي، فرار جماعي باتجاه العمق السعودي من موقع الـ إم بي سي العسكري ومصرع عدد من قوات العدو.

وغنم أبطال الجيش واللجان الشعبية العديد من الأسلحة المتنوعة التي خلفها الجنود السعوديين والمرتزقة خلفهم.

كما أظهرت المشاهد، تدمير وإحراق عدد من المدرعات والآليات التابعة للجيش السعودي، بعد السيطرة على المواقع العسكرية، ومشاهد لجثث الجنود السعوديين.

ووثقت عدسة الإعلام الحربين قيام الجيش واللجان بعمل كمين نوعي محكم استهدف تعزيزات للجيش السعودي، كما وثقت المواجهات المباشرة بين الجيش واللجان الشعبية وقوات العدو في موقع العمود السعودي ومصرع عدد من قوات العدو بالإضافة إلى تعامل وحدة الهندسة مع ناقلة مصفحة تحمل ضباطا سعوديين.

وخلال العملية نُفذت محاولة فرار فاشلة لمرتزقة الجيش السعودي في موقع تويلق العسكري واستمرار ملاحقة الفارين الآخرين من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وتظهر المشاهد جانبا من الخسائر البشرية لضباط وجنود الجيش السعودي في موقعي الصيابة وقايم الصياب خلال العملية الواسعة بمحور جيزان.

وفشل الغطاء الجوي الكثيف لطيران العدوان في إيقاف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية، فيما وقع أحد عناصر الجيش السعودي في قبضة الجيش واللجان.

وبحسب مصدر عسكري فإن العملية الواسعة في جيزان كانت في محور "الخوبة - وادي جارة" من ثلاثة مسارات رئيسية.. مشيرا إلى أن المسارات الثلاثة استهدفت مواقع الجيش السعودي في: جبل الـ "إم بي سي"، تباب الفخيذة والتبة البيضاء، القمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وذكر المصدر العسكري أنه تم خلال العملية التقدم والسيطرة على المواقع السعودية المستهدفة بالكامل وإلحاق خسائر فادحة بقوات العدو.. مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة كانت تتواجد فيها قوات مشتركة من القوات السعودية ومرتزقة سودانيين ووحدات من مرتزقة ما يسمى بـ "لواء المغاوير".

ولفت إلى أنه تم أسر العشرات من قوات العدو بينهم سعوديون وسودانيون.. مؤكدا اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة تركتها قوات العدو في المواقع والمخازن التابع لها، كما تم تدمير وإحراق 29 مدرعة وآلية تم توثيقها بعدسة الإعلام الحربي.

وأكد المصدر العسكري، مصرع وإصابة أكثر من 80 من ضباط وجنود الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين والخونة.. مبينا أن مساحة العملية الواسعة في جيزان بلغت 150 كم مربع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: خروقات متواصلة للعدوان بالحديدة و5شهداء وجرحى بصعدة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عزيز الغصيني
أخبار: جابر غالب يعزي القيادي المؤتمري سيف جوبر بوفاة والده
عربي ودولي: رقم قياسي لوفيات كورونا في تايلند
أخبار: آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أخبار: تسجيل 120 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
فنون ومنوعات: فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية
أخبار: العدلة وهزاع ينقلان تهاني قيادة المؤتمر للمقاومة الفلسطينية بالنصر
رياضة: محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم في ليفربول
حوار: لبوزه: الوحدة‮ ‬وُجدت‮ ‬لتبقى‮ ‬ومؤامرات‮ ‬العدوان‮ ‬ومرتزقته‮ ‬سوف‮ ‬تتحطم
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
أخبار: وزير الخارجية يشدد على رفع الحصار وإنهاء العدوان
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور الجهيم
أخبار: لبوزه يعزي بوفاة نجيب قحطان
محافظات: اغلاق 11 منشأة مائية مخالفة بذمار
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على السباعي
علوم وتقنية: ما هو الفطر الأسود الذي يصيب مرضى كورونا في الهند؟
عربي ودولي: فرنسا تبحث فرض قيود على الحدود مع بريطانيا
أخبار: تسجيل 78 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأولاده
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة نجيب قحطان الشعبي
أخبار: وفاة 115 ألف موظف صحي بفيروس كورونا
أخبار: الامين المساعد يواسي آل العجيل وآل الشيباني
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية يهنئون رئيس المؤتمر بالعيد الوطني
فنون ومنوعات: متطوعة إسبانية تعانق مهاجراً سنغالياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021