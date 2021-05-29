المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يحذر من موجة حارة تضرب اليمن

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن تعرض اليمن لموجة حارة تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة المقبلة.



وتوقع الشوافي إستمرار تأثر الأجواء بارتفاع درجة الحرارة العظمى على معظم المناطق، أعلى قليلاً من معدل هذا الأسبوع لتكون الاجواء حارة الى شديدة الحرارة خصوصاً المناطق الصحراوية الداخلية والمناطق المحاذية لها والسهول الساحلية.



وأكد الفلكي الشوافي على حسابه فيس بوك، إنخفاض كبير بهطول الأمطار (فترة جفاف/قيض/جحر).



وأشار الشوافي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق سقطرى، وأجزاء من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلبة، منوهاً إلى ارتفاع سرعة الرياح واضطراب الموج في ارخبيل سقطرى.



وحذر الفلكي اليمني المواطنين من الاجواء شديدة الحرارة، داعياً الصيادين ومرتادي البحر الى توخي الحذر.