المؤتمرنت -

الأمين العام يرأس اجتماعاً للهيئة الوزارية للمؤتمر

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن بحضور الفريق الركن جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية عضو اللجنة العامة نائب رئيس الوفد الوطني اجتماعاً تنظيمياً للهيئة الوزارية للمؤتمر مساء اليوم السبت في العاصمة صنعاء.



وفي بداية اللقاء هنأ الحاضرين الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن بعودته الى ارض الوطن وسلامة الشفاء بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح.



ورحب بعد ذلك الامين العام بأعضاء الهيئة الوزارية، مشيداً بمواقفهم الوطنية وولائهم التنظيمي وثباتهم في مختلف المحطات التي مر بها الوطن والمؤتمر وصمودهم الذي كان له الفضل في الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام.



وتحدث أمين عام المؤتمر عن كافة المستجدات التي شهدتها وتشهدها الساحة اليمنية سواء الداخلية او الخارجية، وقال: إن المؤتمر الشعبي العام موحد بقياداته وقواعده التي تقف اليوم صفاً واحداً خلف قيادته التنظيمية والسياسية ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي يفتخر المؤتمريون بأنه أحد مؤسسي المؤتمر ورجل دولة من الطراز الأول.



وجدد الأمين العام التأكيد على أن العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ثابتة وراسخة في مواجهة العدوان الذي يستهدف كل شيء في اليمن، مؤكداً ثبات موقف المؤتمر الشعبي العام من القضايا الوطنية وفي مقدمتها مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر ،والحرص على وحدة الجبهة الداخلية ،والدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي



بدورها اشادت الهيئة الوزارية للمؤتمر بالانتصارات العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل واخرها في محور جيزان، مؤكدة ان هذه الانتصارات جاءت بمثابة رسالة قوية لدول العدوان مفادها ان الشعب اليمني سيظل قادرا على تحقيق المفاجأت وتغيير المعادلة العسكرية في الميدان.



كما اكدت الهيئة الوزارية للمؤتمر أهمية وضرورة تحقيق السلام الكامل والشامل والعادل والذي يضمن ايقاف العدوان ورفع الحصار براً وبحراً وجواً وخروج قوات الاحتلال من كافة المناطق والجزر اليمنية التي تتواجد فيها ومغادرتها اليمن فوراً ورفع اليمن من تحت البند السابع وضرورة تحمل دول العدوان بقيادة السعودية والامارات، إعادة الاعمار والتعويضات جراء ما تم تدميره من قبل العدوان سواء على مستوى الممتلكات العامة او الخاصة.



وهنأت الهيئة الوزارية الشعب الفلسطيني بمناسبة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية وابطال المسجد الاقصى المبارك على العدو الصهيوني وجيشه المحتل في معركة سيف القدس وان هذا النصر يعتبر فاتحة خير لتحرير الاقصى بإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي عودنا دائما ان يكون مجاهداً ومقاوماً يضحي بالنفس في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصى.



وشكرت الهيئة الوزارية كافة ابناء الشعب اليمني على الدعم المادي السخي المقدم لأبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنيه لاستمرار انتفاضته حتى حصوله على الاستقلال التام والشامل.



واكد الاجتماع على اهمية استمرار عقد اللقاءات التنظيمية للهيئة الوزارية وفقاً لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وبما يعزز استعادة نشاط المؤتمر ودوره السياسي والوطني.



هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.