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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - تنبيه جديد وهام لليمنيين من مركز الارصاد

تنبيه جديد وهام لليمنيين من المركز الوطني للارصاد

المؤتمرنت -
تنبيه جديد وهام لليمنيين من المركز الوطني للارصاد
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما نبه المركز في نشرته الجوية اليوم مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وتوقع المركز أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة نسبيا نهاراً، مع تشكل السحب الركامية الممطرة على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية قد يرافقها هطول أمطار خفيفة أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى ، والرياح معتدلة السرعة على أجزاء من السواحل الشرقية و الغربية ومدخل باب المندب، وقد تصل إلى 18عقدة مثيرة للأتربة والرمال .

وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة وجافة، حارة إلى شديدة الحرارة أثناء ساعات النهار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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