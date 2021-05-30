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شهيد اليمن عبدالغني
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المؤتمر نت - أشاد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات

الراعي يدعو لإستشعار المسئولية الاخلاقية تجاه فلسطين

المؤتمرنت -
الراعي يدعو لإستشعار المسئولية الاخلاقية تجاه فلسطين
أشاد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر يحيى الراعي، قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر خلال جلسة طارئة للمجلس، المؤلف من 47 دولة، بناءً على طلب باكستان بوصفها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية، خطوة في المسار الصحيح إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة من اعتداءات وانتهاكات وجرائم حرب مكتملة الأركان.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية إلى استشعار المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث في فلسطين من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب رئيس مجلس النواب، بالوقوف بحزم أمام مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اعتداءات ومجازر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.








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