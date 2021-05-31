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المؤتمر نت - استمرار خروقات الحديدة و30 غارة على 3 محافظات

استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة و30 غارة على 3 محافظات

المؤتمرنت -
استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة و30 غارة على 3 محافظات
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 30 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 103 خروقات، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وستة خروقات بقصف مدفعي لعدد 46 قذيفة و 90 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات غارة لطيران حربي على الصليف وست غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 والفازة، وتحليق ثلاث طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح، وتسع غارات على مديرية مدغل، وغارتين على مديرية رغوان بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية خب والشعف.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بغارتين مديرية الظاهر الحدودية، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.








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