المؤتمرنت -

شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقي وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والوفد المرافق له.



وفي اللقاء قدم المبعوث الأممي عرضا شاملا للجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ورفع معاناة الشعب اليمني.



من جانبه أشاد وزير الخارجية بجهود المبعوث الأممي.. موضحا أن الكرة أضحت الآن في ملعب دول تحالف العدوان، وإذا كانت تريد إنهاء حربها العبثية والعدوانية على اليمن فعليها وقف تمويل أدواتها على الأرض.



وأكد أن موقف القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واضح وصريح ومنحاز كلياً لمصلحة الشعب اليمني في إنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وصولاً لعملية تسوية سياسية وسلام مستدام.



ولفت الوزير شرف إلى أن الخطوات الخاصة بإنهاء الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البحرية والبرية والسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد التموينية والمساعدات بسهولة ويسر كحقوق مشروعة للشعب اليمني، لا مساومة فيها ويجب تنفيذها بسرعة حتى يلمس الناس جدية الاتجاه نحو السلام.



وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها والمجتمع الدولي بترجمة التصريحات واللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية إلى واقع ملموس من خلال قيام دول تحالف العدوان بوقف سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في منع دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.



وأكد الوزير شرف، للمبعوث الأممي أن الإسراع في تنفيذ إجراءات وخطوات بناء الثقة الإنسانية مدخل رئيس لوقف إطلاق النار الشامل والدخول في عملية المفاوضات السياسية.. لافتا إلى أهمية عقد مفاوضات يمنية مع الدول المعتدية بنفس أهمية ما يجري الحديث بشأنه من مفاوضات يمنية يمنية.



وجدد التأكيد على أهمية توقف الأطراف الخارجية عن تمويل الحرب على اليمن حتى تنجح التسوية السياسية وخطوات إعادة السلام والاستقرار إلى ربوع البلاد، إضافة إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا بانسحاب كافة القوات الأجنبية من جميع الأراضي والجزر اليمنية.



