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لصحة حديدية.. السر في هذه الأوراق الخضراء

أوراقها الخضراء تشتهر بكونها أحد العناصر الغذائية الغنية بالفوائد، حيث تعتبر السبانخ من أفضل أنواع الخضراوات التي ينصح بتناولها دائمًا لتعزيز صحة الجسم والمناعة.



فأوراق السبانخ تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.



وتحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض "ألفا ليبويك"، والذي ثبت أنه يخفض مستويات الغلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين، ويمنع التغيرات المؤكسدة التي يسببها الإجهاد لدى مرضى السكري.



وعلى ذمة موقع "ميديكال نيوز دوداي" medicalnewstoday فإن الفوائد الصحية لتناول السبانخ تشمل:



1) الوقاية من السرطان

تحتوي السبانخ والخضراوات الخضراء الأخرى على العديد من المواد والخصائص المهمة التي تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.



2) الوقاية من الربو

تحتوى السبانخ على كمية عالية من البيتا كاروتين وبعض العناصر والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم والجهاز التنفسي وتحد من خطر الإصابة بالربو.



3) خفض ضغط الدم

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، فإن الأطباء وخبراء التغذية يوصون باستخدام السبانخ للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تقليل آثار الصوديوم في الجسم الذي قد يتسبب بارتفاع ضغط الدم.



4) تقوية العظام

ارتبط انخفاض تناول فيتامين "K" بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، فالاستهلاك الكافي لفيتامين "K" مهم للصحة الجيدة، حيث يعمل كمعدل لبروتينات مصفوفة العظام، ويحسن امتصاص الكالسيوم، وقد تقلل كمية الكالسيوم التي تخرج من الجسم من خلال البول.



5) تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والماء، وكلاهما يساعد على منع الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.



6) تعزيز صحة البشرة والشعر

تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من فيتامين "A" الذي يعمل على تعديل إنتاج الزيت في مسام الجلد وبصيلات الشعر لترطيب البشرة والشعر، فهذا الزيت هو الذي يمكن أن يتسبب في ظهور حب الشباب. وفيتامين "A" ضروري أيضًا لنمو جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك الجلد والشعر.



كما تحتوي السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي يوفر بنية للبشرة والشعر ويعزز صحتهم، كما انه يحد من خطر الاصابة بالتهابات البشرة وفروة الرأس.



7) حماية الدماغ وتعزيز الذاكرة

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول السبانخ مرة واحدة يومياً يؤدي إلى حماية الدماغ من الأمراض العقلية ويبقي العقل في شبابه لسنوات طويلة.



وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "التايمز" البريطانية، فإن تناول وجبة يومياً من السبانخ يساعد بشكل خاص على زيادة قدرة الدماغ لدى الإنسان في وقت لاحق من العمر، وهو ما يعني الحماية من الأمراض العقلية التي تصيب الإنسان في الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.



ووجدت الدراسة أن مهارات التفكير والذاكرة تزداد بشكل ملحوظ لدى أولئك الذين يتناولون السبانخ بشكل دائم، كما يؤدي ذلك إلى حمايتهم من الأمراض العقلية.