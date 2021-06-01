المؤتمرنت -

تجدد خروقات قوى العدوان بالحديدة و33 غارة على محافظتين

استمرت قوى العدوان السعودي في خرق هدنة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف على صعدة، وشن الطيران 33 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 106 خروقات بينها تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا، وعشرة خروقات بقصف مدفعي و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة.



وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدا.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 22 غارة على مديرية صرواح وثماني غارات على مديرية مدغل، وغارة على مديرية رحبة.