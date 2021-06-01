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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ احمد ناجي الصراري،

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد الصراري

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد الصراري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ احمد ناجي الصراري، احد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، بمديرية دمت محافظة الضالع، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية دمت، والذي وافاه الأجل إثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الأمين العام إلى عدد من سجايا ومناقب الفقيد واسهاماته في مختلف المجالات التنموية والخدمية في مديرية دمت ومحافظة الضالع بشكل عام ، طوال مسيرته العملية في مجال السلطة المحلية كعضو منتخب عن المؤتمر الشعبي العام للمجلس المحلي بالمديرية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ فتحي احمد ناجي الصراري، واخوانه، وكافة آل الصراري بمديرية دمت محافظة الضالع، عبّرالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب.

سائلا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله و إنا إليه راجعون".








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