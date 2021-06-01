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شهيد اليمن عبدالغني
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المؤتمر نت - تعتمد أعراض سرطان الرأس والعنق على المكان الذي بدأ فيه السرطان، وهناك عامل محدد يتعلق بالعلامات المبكرة، وهو ما إذا كان انتشر في أي مكان قريب مثل العقد الليمفاوية في الرقبة

لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات في الوجه تشير للإصابة بمرض قاتل

المؤتمرنت -
لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات في الوجه تشير للإصابة بمرض قاتل
تعتمد أعراض سرطان الرأس والعنق على المكان الذي بدأ فيه السرطان، وهناك عامل محدد يتعلق بالعلامات المبكرة، وهو ما إذا كان انتشر في أي مكان قريب مثل العقد الليمفاوية في الرقبة.

ووفقا لمركز Memorial Sloane Kettering للسرطان، فإن العلامات الأربع لسرطان الرأس والعنق الموجودة على الوجه تشمل قرحة في الفم وتورما في الفك أو الفم وألما وضعفا في الوجه وبقعا بيضاء أو حمراء في الفم.

ويعد سرطان الخلايا الحرشفية أكثر أنواع سرطان الرأس والعنق شيوعا، حيث تبطن الخلايا الحرشفية الفم والأنف والحنجرة.

وعادة لا يكون سرطان الخلايا الحرشفية في الجلد مهددا للحياة، على الرغم من أنه يمكن أن يكون عدوانيا.

ويمكن أن يتضخم سرطان الخلايا الحرشفية للجلد إذا لم يتم علاجه، أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة.

وبحسب ما ورد في موقع "إكسبريس" تشمل العلامات الأخرى:

• ألم الرقبة.

• صعوبة البلع.

• مشاكل النطق.

• صعوبة تحريك الفك.

• ألم الأذن أو فقدان السمع.

• صعوبة في التنفس.

• إلتهاب الحلق.

• ظهور بقع بيضاء أو حمراء في الفم أو الحلق.

• فقدان الوزن.

وكشفت مراكز علاج السرطان الأمريكية، أن الأذنين والأنف والحنجرة هي أكثر المناطق التي تتأثر بسرطان الرأس والرقبة.

وتنص على أن: "أعراض هذا السرطان قد تعتمد على مكان تطور السرطان وكيفية انتشاره. وبالإضافة إلى العلامات الجسدية لسرطان الرأس والرقبة، غالبا ما تسبب هذه الأورام أعراضا مشابهة للحالات الأقل خطورة، مثل نزلات البرد. والتغيرات في الصوت والصداع والتهاب الحلق أو السعال قد تكون أعراض سرطان الحلق".








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