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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 6 أشخاص بقصف سعودي على صعدة، فيما شن الطيران 24 غارة على 3 محافظات

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 6 أشخاص بقصف سعودي على صعدة، فيما شن الطيران 24 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 115 خرقاً بينها محاولة تسلل واستحداثات في حيس وإلقاء أربع قذائف من على طائرة مسيرة في الجبلية والدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد 3 أشخاص بينهم مهاجر أفريقي وإصابة مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو الحدودية في مديرية منبه، كما أصيب مواطنين اثنين بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا الحدودية.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة غارة على الطريق العام بمنطقة المدافن بمديرية الظاهر وغارة على مديرية باقم.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف.








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