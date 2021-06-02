المؤتمرنت -

الرهوي يفتتح معرض صنعاء للأدوية والمستلزمات الطبية

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي اليوم معرض صنعاء للأدوية والمستلزمات الطبية "ميدكس"، تنظمه مؤسسة الهدف بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.



وطاف الرهوي بأجنحة وأقسام المعرض المتضمن عرض أحدث الأدوية والعقاقير الطبية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وأجهزة ومستلزمات طب الأسنان، وخدمات الرعاية الصحية وعرض أهم الأبحاث العلمية والتعريف بخدمات المؤسسات الأكاديمية الطبية.



واستمع الرهوي ومعه مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور سامي البوعاني ورئيس مجلس أمناء أنك الدواء رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى إيضاح من مدير مؤسسة الهدف حسن الفران حول طبيعة المعرض وأهدافه الرامية دعم المنتج الدوائي المحلي والتعريف بمستوى الجودة الذي حققته شركات صناعة الأدوية الوطنية.



وأشاد عضو السياسي الرهوي بمستوى إعداد وتنظيم المعرض ومشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية، سيما في ظل العدوان والحصار والسعي لتوفير بيئة تسويقية تعزز من فرص التنسيق والشراكة بين شركات صناعة الأدوية الوطنية ونظيراتها العالمية.



وأوضح أن تنظيم المعرض يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الأمن الدوائي ودعم الصناعات والابتكارات الوطنية واتاحة الفرصة للشركات المحلية عرض منتجاتها وانجازاتها في مجال صناعة الأدوية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي في الجانب الدوائي.



وأشار إلى أهمية تضافر الجهود وتعزيز العلاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في إنشاء مصانع وطنية لتوفير متطلبات واحتياجات البلاد دوائياً والتقليل من استيراد الأدوية التي تكبد الخزينة العامة وتستنزف العملة الصعبة.



من جانبه أفاد رئيس مجلس أمناء بنك الدواء أن المعرض سيسلط الضوء على دعم المنتج الدوائي المحلي والتعريف بمستوى جودة صناعة الأدوية باليمن والتعريف بنجاح شركات الأدوية وقدرتها على المنافسة وفقاً للمعايير العالمية.



وأكد سعي القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً لقائمة بعض الأصناف التي تم تحديدهاً لتصنيعها محلياً والاستغناء عن استيرادها .. مبيناً أن الفترة المقبلة سيشهد اليمن نهضة صناعية محلية وتشغيل الأيادي العاملة وتوفير أدوية محلية بجودة عالية وأسعار منافسة.



بدوره أوضح مدير مؤسسة الهدف حسن الفران أن المعرض الذي يستمر خلال الفترة 2 - 9 يونيو الجاري يهدف للتعرف على آخر التطورات ومستوى الجودة الذي حققته شركات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية الوطنية.



ولفت إلى أنه سيصاحب المعرض تنفيذ ندوات وورش عمل وفعالية علمية بعنوان" صناعة وتطوير وتسويق الأدوية والمسارات المهنية لخريجي كلية الطب والتخطيط الاستراتيجي وفقاً لبطاقة الأداء والمهارات الاحترافية في إدارة الصيدليات المجتمعية إضافة مؤتمر ميديكس دنت العلمي لطب الأسنان".



وبين الفران أن المعرض يتضمن فعالية بعنوان "كيفية العيش بصحة جيدة لمرضى الكلى، وفعالية علمية عن الأمراض التنفسية الحادة، وندوة علمية عن الأمن الدوائي في ظل الأزمات ".. لافتاً إلى أن خطة المؤسسة في تنظيم معارض مماثلة لإبراز مخزون اليمن في المجالات الصناعية والاقتصادية والصحية.



نائب مدير المؤسسة الدكتور محمد خصروف، أوضح أن المعرض يتضمن عرضاً لأحدث الأدوية والعقاقير الطبية وتنفيذ برنامج دعم المنتج الدوائي المحلي بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية وكذا عرض خدمات الرعاية الصحية والعلوم الأكاديمية.





