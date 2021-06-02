المؤتمرنت -

الحديدة .. وقفة احتجاجية تندد باستمرار احتجاز العدوان سفن المشتقات

نظّمت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد باستمرار منع دول تحالف العدوان من دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.



وندد المشاركون في الوقفة بأعمال القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي في البحر الأحمر سواء على سفن المشتقات النفطية والغذائية أو على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية.



وأشاروا إلى أن منع دخول المشتقات النفطية بما فيها المازوت، أدى إلى توقف محطات الكهرباء، وحتماً سيؤدي إلى نتائج كارثية .. معتبرين ذلك جريمة حرب تمارسها دول العدوان على الشعب اليمني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.



وأكد وكيل المحافظة المساعد علي الكباري أن احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يهدد بتوقف خدمات القطاع الصحي، ومؤسسات المياه والنظافة وغيرها من المرافق الخدمية .. معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة، بالنظر إلى نتائجها الكارثية على الوضع الإنساني.



وحمّل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على انقطاع الكهرباء وتوقف الخدمات الأساسية عن المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف الجاري.



وأدان بيان صادر عن الوقفة التي حضرها مدراء كهرباء منطقة الحديدة بندر المهدي وشركة النفط عدنان الجرموزي ونائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي خالد فكري، استمرار دول العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وإغلاق ميناء الحديدة.



وأشار إلى أن تلك الممارسات ستضاعف من معاناة الشعب اليمني .. مندداً بصمت الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها.



وحمّل البيان الذي تلاه المدير التنفيذي لصندوق النظافة الدكتور ماجد الإدريسي الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناتجة عن الحصار واحتجاز السفن النفطية.



وحملت السلطة المحلية والمكاتب الحديدة، مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحالف العدوان بقيادة أمريكا، مسؤولية تداعيات منع دخول المشتقات النفطية .. مطالبة في الوقت ذاته بسرعة الإفراج عن السفن المحتجزة والسماح بدخولها، تفادياً للكارثة الإنسانية المحققة.

