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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للارصاد

تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للارصاد

المؤتمرنت -
تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للارصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً يتحول إلى غائم على أجزاء من المرتفعات الغربية خلال ساعات الظهيرة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على السلسلة الغربية المحاذية لسهل تهامة.

وستنشط الرياح بشكل ملحوظ خلال ساعات الظهيرة والمساء وقد تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

وذكر أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة حارة ورطبة على السواحل الجنوبية والشرقية والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة وستكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ورطبة على الساحل الغربي.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية إلى غربية على الساحل الغربي معتدلة تنشط على مدخل باب المندب.

وحسب المركز ستشهد المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة إلى شديدة الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع رياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من استمرار درجات الحرارة المرتفعة، وفي المنحدرات الجبلية خصوصاً الجنوبية الغربية ؛ تعز وإب من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر.








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