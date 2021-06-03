المؤتمرنت -

الدكتور لبوزة يبعث برقية عزاء بوفاة القيادي المؤتمري المناضل المعلم

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد سالم المعلم الذي وفاه الاجل اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل التنظيمي والوطني.



واشار في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد لطفي محمد سالم المعلم وكافة ال المعلم في مديرية خنفر بمحافظة ابين الى أن الفقيد يعد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام المخلصين في محافظة أبين , وصاحب إسهامات فاعلة على المسار الوطني والتنظيمي .



منوها الى ما تميز به الفقيد من الكفاءة والخبرة في مجال عمله وما يحظى به من حب واحترام واسعين بين زملائه داخل المؤتمر وخارجه .



وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون