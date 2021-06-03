المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي الشيخ الخامري بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ توفيق محمد علي الخامري بوفاة والدته .



وعبر الأمين العام المساعد في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ الخامري وجميع إخوانه في هذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله و إنا إليه راجعون .

