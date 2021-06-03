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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 100 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 100 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
تسجيل 100 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 100 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا وخمس غارات للطيران التجسسي على كيلو16 والجبلية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً سبعة خروقات بقصف مدفعي لـ46 قذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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