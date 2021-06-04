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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب 6 مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب وحجة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب 6 مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 100 خرق بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وسبعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 46 قذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا وخمس غارات لطيران تجسسي على كيلو16 والجبلية.

وأكد المصدر إصابة ستة مواطنين بجروح متفاوتة بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، وخمس غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب.








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