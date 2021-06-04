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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العميد عبدالكريم الكينعي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد عبدالكريم علي عبده الكينعي، مدير عام جوازات تعز، مساعد مدير أمن عدن سابقاً، بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته من خلال الوظائف الادارية والقيادية التي تقلدها طوال مسيرته العملية، وما تميز به الراحل من صفات حميدة وسجايا نبيلة في أوساط الناس.



وأكد أن الوطن فقد برحيل الفقيد الكينعي شخصية وطنية سياسية فذة ونادرة ورجل دولة ذو ضمير حي وأخلاق رفيعة.



وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأولاد الفقيد الدكتور محمد والدكتور علي والمهندس أكرم، وشقيقه الدكتور نجيب الكينعي وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الكينعي بمصابهم الأليم..



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.