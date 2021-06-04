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المؤتمر نت - كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة طقس اليمن حتى الثلاثاء المقبل، محذراً من موجة حر شديدة تؤثر على 5 محافظات يمنية

الشوافي يحذر: موجة حر جديدة تؤثر على 5 محافظات

المؤتمرنت -
الشوافي يحذر: موجة حر جديدة تؤثر على 5 محافظات
كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة طقس اليمن حتى الثلاثاء المقبل، محذراً من موجة حر شديدة تؤثر على 5 محافظات يمنية.

وتوقع الفلكي الشوافي إرتفاع درجات الحرارة على شبه الجزيرة العربية (موجة حر) هذة الأيام، مؤكداً أن تأثيرها على اليمن محدود بارتفاع بسيط في درجات الحرارة على شرق وشمال شرق اليمن وأهم محافظات هي المهرة وحضرموت وشبوه والجوف ومارب.

وذكر الشوافي على حسابه فيس بوك، أن تشهد السهول الساحلية الغربية والجنوبية اليمنية شبه استقرار وبعضها تراجع طفيف لدرجات الحرارة خصوصا مع الثلاثاء القادم مقارنة بالايام الماضية، لافتاً إلى أن الاجواء بشكل عام تبقى بمستوى شديدة الحرارة،

وأكد الفلكي الشوافي هطول أمطار متفاوتة الشدة على اجزاء بسيطة من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلبة خصوصاً الغربية، متوقعاً فترة شبه جفاف.

ولفت الشوافي إلى نشاط نسبي للرياح السطحية قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا الصحاري الداخلية، مشيراً إلى أن موج البحر سيكون بين معتدل الى مضطرب على معظم السواحل اليمنية.

وحذر الفلكي اليمني الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خصوصاً الثلاثاء المقبل.

ودعا الشوافي كافة المواطنين إلى توخي الحذر.








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