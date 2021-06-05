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هذا الطعام يقضي على المشاعر السلبية ويخلصك من القلق

كشف باحثون في جامعة إديث كوان في أستراليا عن أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات ليس مفيدا لنظامك الغذائي فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف حدة التوتر والقلق.



وبحسب الدراسة التي أجريت على 8600 أسترالي تتراوح أعمارهم بين 25 و91 عاما، فإن الأشخاص الذين تناولوا 470 غراما على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميا واجهوا مستويات ضغط أقل بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل من 230 غراما يوميا.



وأظهرت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) هذا العام أن البالغين يجب أن يأكلوا 5 حصص من الخضار والفواكه. لكن، لديها تقسيم واضح - اثنان من خمسة أطباق يجب أن يكونا من الفاكهة- الثلاثة الأخرى يجب أن تركز على الخضار.



تقول سيمون رادفيلي باجتيني الباحث الرئيسي في الدراسة التي ونشرتها في مجلة Clinical Nutrition: "لقد وجدنا أن الأشخاص الذين يستهلكون فواكه وخضروات عالية المستوى أقل تعرضا للضغوط من أولئك الذين لديهم استهلاك أقل، مما يشير إلى أن التغذية تلعب دورا رئيسيا في الصحة العقلية".



جدير بالذكر أن الضغط يمثل مشكلة خطيرة تؤثر على الملايين حول العالم حيث ارتفعت معدلاته بشكل كبير خلال وباء كورونا، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص يعيشون على الأرض يعاني من التوتر والقلق كل يوم.