الإثنين, 07-يونيو-2021 الساعة: 04:40 م - آخر تحديث: 04:38 م (38: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
وتظل الوحدة هاجس اليمنيين وقبلة امانيهم
د. وهيبة غالب فارع
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - يشكل الموت المفاجئ لشاب في مقتبل العمر صدمة عند أسرته والمحيطين حوله، إذا كان لا يشكو من أي مرض صحي. وغالبا ما يتساءل الجميع عن سبب موته المفاجئ بهذه الطريقة

أسباب الموت المفاجئ عند الشباب بالسكتة القلبية

المؤتمرنت -
أسباب الموت المفاجئ عند الشباب بالسكتة القلبية
يشكل الموت المفاجئ لشاب في مقتبل العمر صدمة عند أسرته والمحيطين حوله، إذا كان لا يشكو من أي مرض صحي. وغالبا ما يتساءل الجميع عن سبب موته المفاجئ بهذه الطريقة دون أن يكون قد عانى من مرض ما سابقا.

في أكثر من نصف الحالات التي يتعرض فيها الشباب للموت المفاجئ، يكشف تشريح الجثث عن أمراض في القلب وجهاز الأوعية الدموية، وغالبًا ما تكون وراثية.

كيف نمنع هذه المأساة

قبل عامين، نشر علماء روس من قسم الطب الشرعي في جامعة سيتشينوف، برئاسة البروفيسور الروسي يوري بيغولكين، دراسة حول الوفاة المفاجئة للشباب بسبب السكتة القلبية.

وبعد تلخيص نتائج الدراسة التي استمرت لمدة خمس سنوات، وجد الخبراء أن "غالبية الذين ماتوا لم يشتكوا من صحتهم، وفي الوقت نفسه، 85% من حالات تشريح الجثث، لوحظت أمراض مختلفة في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية".

ويعتقد الخبراء القائمين على البحث أن "السبب في ذلك هو خلل التنسج الجهازية من النسيج الضام (أمراض تصيب الدم) وهو انتهاك لتطور الخلايا" بحسب وكالة سبوتنيك.

ويقول الخبراء: إننا "نتحدث عن الأمراض الخلقية التي تسببها الوراثة، غالبا ما تظهر في شكل مجموعة من المتلازمات. وأحيانًا يتجلى ذلك في بعض السمات الخارجية للشكل والنفسية، على سبيل المثال، التطور غير الطبيعي للصدر، وانحناء العمود الفقري، والقدم المسطحة، والاضطرابات العصبية".

يُعتقد أنه يمكن إصلاح ذلك أو أن كل شيء سيختفي من تلقاء نفسه بمرور الوقت، لكن لا أحد يتوقع سكتة قلبية مفاجئة، حيث يمكن أن يكون وراء السكتة القلبية هو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة والتوتر.

الموت وقت النوم

ووفقًا لعلماء من الدنمارك، فإن السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب (المشار إليه فيما يلي باسم الموت المفاجئ غير العنيف) هو النوبات القلبية. ففي غضون عشر سنوات فقط، تم تسجيل 1698 حالة في البلاد. وأكدّت نتائج تشريح الجثث حدوث 753 نوبة قلبية، و44 سكتة دماغية.

ولاحظ جميع الباحثين تقريبا أن "الرجال أكثر عرضة للموت المفاجئ في سن مبكرة"، لذلك، ووفقًا لتقرير عيادة فطومة بورقيبة الجامعية في مدينة المنستير في تونس، وعلى مدار 28 عامًا منذ عام 1990، توفي 137 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، من بينهم 107 رجال".

ولاحظ العلماء ذروتين في معدل الوفيات، عند سنّ 22 و35 عاما، حيث يموت الناس أثناء الراحة أو النوم، في كثير من الأحيان في الصيف، ونصف المتوفين من المدخنين، لأن السبب الرئيسي هو اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وتليها أمراض الرئة.

وقد أوصى الباحثون بإجراء اختبارات تشريح الجثة لأكثر الطفرات شيوعا، خاصةً إذا لم يكن من الواضح سبب توقف القلب، لأن العديد من الأمراض التي تزيد من خطر الموت المفاجئ هي وراثية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: (اطردوا ممثل الكيان المحتل)… حملة إلكترونية في المغرب
أخبار: اصابة 20 مواطن بقصف مدفعي للمرتزقة بالضالع
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد منصور
أخبار: لن تصدق.. عصير الطماطم يمنع النوبات القلبية
أخبار: نحو استراتيجية وطنية.. انعقاد مؤتمر للأمن السيبراني
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الجندي بوفاة زوجته
رياضة: إنجلترا تعبر رومانيا قبل انطلاق كأس أوروبا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي عبده حبيش
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ16 غارة
محافظات: إزالة 7 مخالفات بناء عشوائي في إب
أخبار: 79 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: لبوزة يعزي عبده الجندي بوفاة زوجته
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبده الجندي بوفاة زوجته
أخبار: الارصاد يحذر سكان هذه المناطق من أجواء شديدة الحرارة
أخبار: استمرار الخروقات بالحديدة وجرحى بقصف على صعدة
أخبار: تصريح من الصحة العالمية بشأن القضاء على “كورونا”
علوم وتقنية: أصحاب هذه العيون .. الأكثر ذكاءً
فنون ومنوعات: قطعة دجاج بـ 100 ألف دولار
عربي ودولي: بايدن: لا نريد أن يكون لدينا خلاف مع روسيا
أخبار: احذروا هذه المشروبات على معدة فارغة
عربي ودولي: آخر إحصاءات كورونا حول العالم
أخبار: سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية
عربي ودولي: 33.4 مليوناً إجمالي إصابات كورونا في أمريكا
رياضة: منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره السعودي
فنون ومنوعات: كيف تعالج نفسك من الكوابيس؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021