الإثنين, 07-يونيو-2021 الساعة: 04:45 م - آخر تحديث: 04:38 م (38: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
وتظل الوحدة هاجس اليمنيين وقبلة امانيهم
د. وهيبة غالب فارع
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - بينما يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول مشروباتهم المفضلة كالقهوة والشاي أو حتى العصائر الطازجة في الصباح الباكر على معدة فارغة، تؤكد الدراسات أن هذه السلوكيات مضرة بالجسم

احذروا هذه المشروبات على معدة فارغة

المؤتمرنت -
احذروا هذه المشروبات على معدة فارغة
بينما يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول مشروباتهم المفضلة كالقهوة والشاي أو حتى العصائر الطازجة في الصباح الباكر على معدة فارغة، تؤكد الدراسات أن هذه السلوكيات مضرة بالجسم.

وحذر الأطباء من شرب الشاي والقهوة على معدة فارغة؛ لأنه قد يؤدي لاختلال التوازن الحمضي ويمكن أن يؤدي للجفاف ويسبب الوذمة، بينما قد يؤدي شرب القهوة السوداء على معدة فارغة لإطلاق هرمون التوتر الكورتيزول الذي يؤدي لخفقان القلب والقلق ونوبات الهلع، وفق ما نشره موقع Interia المتخصص.

كما أفادوا بأن عصائر الحمضيات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة؛ ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبب تهيج المعدة والحرقة والتجشؤ.

ودعوا الأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية بعدم تناولها على الإطلاق؛ فعصير الطماطم على سبيل المثال يزيد من إنتاج حمض المعدة الذي قد يسبب الألم أو عسر الهضم.

المشروبات الغازية خطيرة
وأيضاً حذروا من تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة كونها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة وتدمر الأسنان وقد تؤدي للوفاة.

وكانت دراسة نشرت في مجلة "جاما إنترنال ميدسين" العام الماضي، أكدت أن أولئك الذين تناولوا المشروبات الغازية كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين نادراً ما شربوا هذه الأنواع من المشروبات.

كما وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "سيركلشن" أن تناول مشروب غازي واحد بسعة 12 أونصة يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%، مستشهدة بخصائص الصودا الالتهابية كسبب لحدوث ذلك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: (اطردوا ممثل الكيان المحتل)… حملة إلكترونية في المغرب
أخبار: اصابة 20 مواطن بقصف مدفعي للمرتزقة بالضالع
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد منصور
أخبار: لن تصدق.. عصير الطماطم يمنع النوبات القلبية
أخبار: نحو استراتيجية وطنية.. انعقاد مؤتمر للأمن السيبراني
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الجندي بوفاة زوجته
رياضة: إنجلترا تعبر رومانيا قبل انطلاق كأس أوروبا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي عبده حبيش
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ16 غارة
محافظات: إزالة 7 مخالفات بناء عشوائي في إب
أخبار: 79 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: لبوزة يعزي عبده الجندي بوفاة زوجته
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبده الجندي بوفاة زوجته
أخبار: الارصاد يحذر سكان هذه المناطق من أجواء شديدة الحرارة
أخبار: استمرار الخروقات بالحديدة وجرحى بقصف على صعدة
أخبار: تصريح من الصحة العالمية بشأن القضاء على “كورونا”
علوم وتقنية: أصحاب هذه العيون .. الأكثر ذكاءً
فنون ومنوعات: قطعة دجاج بـ 100 ألف دولار
عربي ودولي: بايدن: لا نريد أن يكون لدينا خلاف مع روسيا
عربي ودولي: آخر إحصاءات كورونا حول العالم
أخبار: سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية
عربي ودولي: 33.4 مليوناً إجمالي إصابات كورونا في أمريكا
رياضة: منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره السعودي
فنون ومنوعات: كيف تعالج نفسك من الكوابيس؟
علوم وتقنية: هل تسبب الحمية الغذائية العقم؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021