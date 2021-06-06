المؤتمرنت -

استمرار خروقات العدوان بالحديدة و5 جرحى بقصف على صعدة

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب خمسة مواطنين بقصف على صعدة، فيما شن الطيران عشر غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 112 خرقاً، بينها تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا ومدينة الحديدة وكيلو16 و الدريهمي والجبلية والجاح.



ونفذت قوى العدوان أربعة خروقات بإلقاء طائرات تجسسية قنابل على الفازة والجاح و15 خرقاً بقصف مدفعي و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر إصابة خمسة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة.



وأفاد بأن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

