المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي عبده الجندي بوفاة زوجته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر بوفاة زوجته الفاضلة.



وفي برقية العزاء، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن بالغ تعازيه ومواساته القلبية للأستاذ الجندي وأولاد وكافة أسرة الفقيدة بمصابهم الاليم.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون

