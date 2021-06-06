المؤتمرنت -

79 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 79 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والمدينة وكيلو16 والدريهمي والجبلية والجاح، و8 غارات لطيران تجسسي على التحيتا وشارع الخمسين.



وذكر المصدر أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في الجبلية.. مشيراً إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 12 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 149 قذيفة و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

