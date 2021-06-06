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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي عبده حبيش

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبده حسين حبيش عضو مجلس الشورى، والشيخ بكيل عبده حبيش رئيس فرع المؤتمر بمديرية حرف سفيان، وكافة آل حبيش، في وفاة الشيخ علي عبده حسين حبيش، أحد الشخصيات الإجتماعية الفاعلة بمحافظة عمران، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن.



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية في خدمة القبيلة والمجتمع وإصلاح ذات البين.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أسرته وكل ذويه وقبيلته الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون..